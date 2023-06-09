iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда

По их мнению, стоимость вратаря с таким краткосрочным контрактом сильно завышена.
Сегодня, 12:57
Давид Райя / Getty Images
Давид Райя / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не будут платить Брентфорду 40 миллионов фунтов за Давида Райя, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы считают нецелесообразным отдавать такую сумму за голкипера, у которого остался всего год по контракту с "пчелами".

Обе команды нуждаются в новых вратарях: манкунианцы хотят добавить конкуренцию Давиду Де Хеа, а "шпоры" намерены заменить Уго Льориса, который хочет покинуть Лондон.

Недавно Брентфорд приобрел у Фрайбурга Марка Флеккена за 13 миллионов евро, который должен стать новым первым номером команды.

Однако коллектив Томаса Франка готов начать сезон с тремя голкиперами - помимо Райя и Флеккена у клуба есть Томас Стракоша.

Напомним, что Брентфорд перевел Егора Ярмолюка из второй команды в первую - юный украинец начнет следующий сезон с надеждами сыграть в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм брентфорд манчестер юнайтед АПЛ Давид Райя

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду
Катарский шейх считает, что процесс приобретения МЮ превратился в шутку Катарский шейх считает, что процесс приобретения МЮ превратился в шутку
Манчестер Юнайтед нашел способ подписать Кейна Манчестер Юнайтед нашел способ подписать Кейна
Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться
НБА14:47
НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира
Бокс14:32
"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
14:30
Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина пробилась в финал турнира
Бокс13:59
"Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером
Европа13:57
Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер
Формула 113:26
Руководитель Феррари заявил, что проблемы команды "очень сложно понять"
Лига Чемпионов13:15
Эйзельская трагедия и чудо в Стамбуле: англо-итальянские финалы еврокубков
Европа12:57
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда
Другие страны12:37
Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK