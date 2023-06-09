Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда

По их мнению, стоимость вратаря с таким краткосрочным контрактом сильно завышена.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не будут платить Брентфорду 40 миллионов фунтов за Давида Райя, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы считают нецелесообразным отдавать такую сумму за голкипера, у которого остался всего год по контракту с "пчелами".

Обе команды нуждаются в новых вратарях: манкунианцы хотят добавить конкуренцию Давиду Де Хеа, а "шпоры" намерены заменить Уго Льориса, который хочет покинуть Лондон.

Недавно Брентфорд приобрел у Фрайбурга Марка Флеккена за 13 миллионов евро, который должен стать новым первым номером команды.

Однако коллектив Томаса Франка готов начать сезон с тремя голкиперами - помимо Райя и Флеккена у клуба есть Томас Стракоша.

Напомним, что Брентфорд перевел Егора Ярмолюка из второй команды в первую - юный украинец начнет следующий сезон с надеждами сыграть в АПЛ.