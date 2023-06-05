В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда

Егор Ярмолюк получил повышение до первой команды Брентфорда.

Украинский хавбек ярко проявил себя за молодежній состав "пчел", за что и получил долгожданное повышение.

Вместе с ним к основной команде присоеднится и 20-летний английский полузащитник Райан Тревитт.

We’re pleased to announce first team promotions for Yehor Yarmoliuk and Ryan Trevitt!



Great work, lads!



More detail ➡️ https://t.co/rpAVKNABmn#BrentfordFC pic.twitter.com/AJEmbkWk26 — Brentford FC (@BrentfordFC) June 5, 2023

Напомним, что в прошлом сезоне украинец уже успел дебютировать за первую команду, выйдя на замену в кубковом матче. А в январе Егор показал отличный отрезок, трижды отличившись в трех матчах подряд.

Также ранее сообщалось, что Артем Довбик может стать одноклубником Виктора Цыганкова.