В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда
Успехи украинца не остались незамеченными.
Егор Ярмолюк получил повышение до первой команды Брентфорда.
Украинский хавбек ярко проявил себя за молодежній состав "пчел", за что и получил долгожданное повышение.
Вместе с ним к основной команде присоеднится и 20-летний английский полузащитник Райан Тревитт.
We’re pleased to announce first team promotions for Yehor Yarmoliuk and Ryan Trevitt!— Brentford FC (@BrentfordFC) June 5, 2023
Great work, lads!
More detail ➡️ https://t.co/rpAVKNABmn#BrentfordFC pic.twitter.com/AJEmbkWk26
Напомним, что в прошлом сезоне украинец уже успел дебютировать за первую команду, выйдя на замену в кубковом матче. А в январе Егор показал отличный отрезок, трижды отличившись в трех матчах подряд.
Также ранее сообщалось, что Артем Довбик может стать одноклубником Виктора Цыганкова.