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В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда

Успехи украинца не остались незамеченными.
Сегодня, 17:07
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com

Егор Ярмолюк получил повышение до первой команды Брентфорда.

Украинский хавбек ярко проявил себя за молодежній состав "пчел", за что и получил долгожданное повышение. 

Вместе с ним к основной команде присоеднится и 20-летний английский полузащитник Райан Тревитт.

Напомним, что в прошлом сезоне украинец уже успел дебютировать за первую команду, выйдя на замену в кубковом матче. А в январе Егор показал отличный отрезок, трижды отличившись в трех матчах подряд.

Также ранее сообщалось, что Артем Довбик может стать одноклубником Виктора Цыганкова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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