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"Всегда придет на помощь": Жирона отметила выступление Цыганкова в матче Германия - Украина

Каталонский клуб провел аналогию с известным персонажем комиксов.
Сегодня, 00:41
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украина и Германия провели очень результативный матч, завершив тысячную игру в истории "бундестим" со счетом 3:3.

Этот результат был бы невозможен без Виктора Цыганкова, который оформил дубль.

Его действия на футбольном поле не остались незамеченными. Жирона, которой принадлежит контракт украинца, в своих социальных сетях опубликовала пост с фотографией футболиста, который в стиле Бэтмена "идет на помощь". А в небе изображен бэтсигнал в виде эмблемы клуба.

"Цыганков придет на помощь всякий раз, когда она вам понадобится", - гласит подпись поста.

Напомним, что после матча новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру своей команды, заявив, что она создала достаточно моментов, чтобы забить еще больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Виктор Цыганков Жирона

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Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

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