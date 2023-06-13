"Всегда придет на помощь": Жирона отметила выступление Цыганкова в матче Германия - Украина

Украина и Германия провели очень результативный матч, завершив тысячную игру в истории "бундестим" со счетом 3:3.

Этот результат был бы невозможен без Виктора Цыганкова, который оформил дубль.

Его действия на футбольном поле не остались незамеченными. Жирона, которой принадлежит контракт украинца, в своих социальных сетях опубликовала пост с фотографией футболиста, который в стиле Бэтмена "идет на помощь". А в небе изображен бэтсигнал в виде эмблемы клуба.

"Цыганков придет на помощь всякий раз, когда она вам понадобится", - гласит подпись поста.

Sempre que ho necessitis, Tsygankov al rescat! 🇺🇦 pic.twitter.com/3AdU4Q2LII — Girona FC (@GironaFC) June 12, 2023

Напомним, что после матча новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру своей команды, заявив, что она создала достаточно моментов, чтобы забить еще больше.