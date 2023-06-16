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Манчестер Юнайтед ведет переговоры об эксклюзивном периоде для шейха Джассима

Клуб не сможет вести переговоры с другими участниками торгов в случае предоставления эксклюзивных прав катарцам.
Сегодня, 09:26
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед ведет переговоры о предоставлении эксклюзивных прав консорциуму во главе с шейхом Катара Джассимом бин Хамадом Аль-Тани в переговорах о продаже клуба более чем за 6 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Хотя сделка остается неопределенной, это событие представляет собой важную веху в усилиях шейха Джассима по приобретению культового спортивного бренда.

Предложение Катара в настоящее время считается Глейзерами более привлекательной, чем предложение британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.

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Манчестер Юнайтед не будет разрешено вести переговоры с любым участником торгов, кроме шейха Джассима, в течение периода эксклюзивности. Неизвестно, как долго может длиться этот период.

Источники предупредили, что ситуация остается нестабильной, и новое предложение Рэтклиффа может помешать шейху Джассиму обеспечить эксклюзивность.

Стоит отметить, что акции клуба подскочили на 15% после этой новости и завершили торги в Нью-Йорке в четверг, 15 июня, с повышением на 6,8% до 24,81 доллара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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