"Скрестим пальцы": легенда Манчестер Юнайтед надеется, что клуб будет продан катарскому шейху

Катарский шейх Джассим Аль-Тани претендует на покупку Манчестер Юнайтед вместе с главой INEOS сэром Джимом Рэтклиффом, но семья Глейзеров затягивает процесс продажи, чтобы получить максимально возможную плату.

Шейх Джассим хочет полного выкупа клуба, в то врем как Рэтклифф предложил сделку, по которой Глейзеры останутся в правлении, но с меньшей властью.

Легендарный центрбек манкунианцев Рио Фердинанд на своем YouTube-канале выложил видео, в котором заявил, что вскоре продажа клуба завершится в пользу катарского шейха.

"Продажа Манчестер Юнайтед неизбежна. Мы слышим, что заявка Катара — это та, которая была принята, та, которая неизбежна, и та, которая будет принята. Аллилуйя. Не могу дождаться. Пожалуйста, позвольте этому случиться".

"Посмотрите, как долго это продолжается. Глейзеры уперлись. Клуб достанется тому, кто предложит самую большую цену, что нормально в переговорах. Я хотел, чтобы это было решено до того, как откроется трансферное окно. Но оно уже открыто и начинает двигаться".

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"Каждый день я просыпался в надежде, что предложение будет принято. Мы слышим, что это близко. Это вопрос нескольких дней, если не часов".

"Если этого не произойдет, мы не знаем, сколько денег мы сможем потратить, и Юнайтед будет играть в догонялки. Так что, скрестим пальцы, чтобы информация была действительно верной — я получил ее из хорошего источника, все это правда".

Напомним, что впервые семья Глейзеров объявила о намерении продать Манчестер Юнайтед еще в ноябре 2022 года.