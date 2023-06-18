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Манчини уверен, что Италия может выиграть ЧМ-2026

Наставник "скуадра адзурры" верит в возможную победу.
Сегодня, 14:50
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его подопечным по силам выиграть ЧМ-2026. 

"Наша любимая расстановка – 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но в воскресенье мы вернемся к 4-3-3.

Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей.

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На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть.

По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на ЧМ-2026 и выиграть его", – сказал Манчини в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, сборная Италии сыграет против Нидерландов в матче за третье место в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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