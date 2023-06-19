Рома переподписала контракт с основным полузащитником

Римляне решили сохранить в своих рядах итальянца.

Опорный полузащитник Ромы Брайан Кристанте подписал новый контракт с клубом. Об этом римляне сообщили в соцсетях.

Новое соглашение 28-летнего итальянца с Ромой рассчитано до 2027 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Кристанте перешел в Рому в 2018 году. За это время хавбек провел 164 матча за клуб в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны.