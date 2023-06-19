iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома переподписала контракт с основным полузащитником

Римляне решили сохранить в своих рядах итальянца.
Сегодня, 18:25
Брайан Кристанте / Getty Images
Брайан Кристанте / Getty Images

Опорный полузащитник Ромы Брайан Кристанте подписал новый контракт с клубом. Об этом римляне сообщили в соцсетях.

Новое соглашение 28-летнего итальянца с Ромой рассчитано до 2027 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Кристанте перешел в Рому в 2018 году. За это время хавбек провел 164 матча за клуб в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Брайан Кристанте

Статьи по теме

Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны
Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта
Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры
Рома усилилась хавбеком Лиона Рома усилилась хавбеком Лиона
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны20:07
Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году
Европа20:03
Барселона может подписать хавбека Бетиса
Евро-202420:00
Украина провела еще один ужасный первый тайм, не сумев забить Мальте
Теннис19:45
Калинина стартовала с победы над американкой на турнире в Бирмингеме
НБА19:38
Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и стал свободным агентом
Легкая атлетика19:37
Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа19:22
Клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити
Европа19:00
Очередная "падающая звезда" собралась в Саудовскую Аравию, чтобы стать одноклубником Роналду
Евро-202419:00
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа18:59
Шейх Джассим хочет вернуть Сульшера в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK