Рома переподписала контракт с основным полузащитником
Римляне решили сохранить в своих рядах итальянца.
Опорный полузащитник Ромы Брайан Кристанте подписал новый контракт с клубом. Об этом римляне сообщили в соцсетях.
Новое соглашение 28-летнего итальянца с Ромой рассчитано до 2027 года. Остальные детали сделки не разглашаются.
Напомним, Кристанте перешел в Рому в 2018 году. За это время хавбек провел 164 матча за клуб в рамках Серии А.
Ранее сообщалось, что Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны.