Суд запретил фанату, высмеявшему трагедию в Хиллсборо, посещать матчи в течении четырех лет

Магистратский суд Уиллсдена запретил Джеймсу Уайту посещать футбольные матчи в Британии в течение четырех лет, пишет Sky News.

Уайт - тот самый фанат Манчестер Юнайтед, который пришел на матч в футболке, высмеивающей трагедию в Хиллсборо.

33-летнему мужчине запретили посеать матчи в течение четырех лет, оштрафовали на 1000 фунтов, а также он должен оплатить судебные издержки в размере 485 фунтов.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, навсегда запретил Уайту появляться на матчах команды.

Вынося Уайту приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что "трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в Хиллсборо". Издание отмечает, что при вынесении приговора мужчина хмылялся.