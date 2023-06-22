Тоттенхэм нашел замену легенде клуба

Лондонский Тоттенхэм нашел замену своему легендарному вратарю Уго Льорису, контракт которого с клубом истекает следующим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" подписали из Эмполи итальянца Гульельмо Викарио за 20 млн евро.

В ближайшие часы Викарио прилетит в столицу Англии для прохождения медосмотра в клубе. Контракт с Гульельмо будет подписан до 2028 года.

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В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 31 матч в Серии А, в 7 из которых оставил ворота сухими.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Гульельмо проявил себя с лучшей стороны, приютив в своем доме семью беженцев.