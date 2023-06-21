"Деньги не важны": Звезда Тоттенхэма высказалась о переходе в Саудовскую Аравию
Хен-Мин Сон намерен остаться в АПЛ.
Вингер лондонского Тоттенхэма Хен-Мин Сон поделился мыслями о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
По словам Сона, ему не важны деньги, которые он может заработать на Ближнем Востоке.
"Я не готов переезжать в этот чемпионат. Мне нравится АПЛ, я должен еще многого достичь здесь.
Деньги сейчас для меня не важны. Самое важное для меня - гордость, которая меня переполняет от того, что я играю в лиге, которую люблю", - заявил южнокореец.
Напомним, ранее саудовский Аль-Иттихад пополнил состав французом Нголо Канте.