iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Деньги не важны": Звезда Тоттенхэма высказалась о переходе в Саудовскую Аравию

Хен-Мин Сон намерен остаться в АПЛ.
Сегодня, 18:59
Хен-Мин Сон / Getty Images
Хен-Мин Сон / Getty Images

Вингер лондонского Тоттенхэма Хен-Мин Сон поделился мыслями о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

По словам Сона, ему не важны деньги, которые он может заработать на Ближнем Востоке.

"Я не готов переезжать в этот чемпионат. Мне нравится АПЛ, я должен еще многого достичь здесь.

Деньги сейчас для меня не важны. Самое важное для меня - гордость, которая меня переполняет от того, что я играю в лиге, которую люблю", - заявил южнокореец.

Напомним, ранее саудовский Аль-Иттихад пополнил состав французом Нголо Канте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Саудовская Аравия Хен-Мин Сон

Статьи по теме

Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию
Тоттенхэм выкупил Кулусевски у Ювентуса Тоттенхэм выкупил Кулусевски у Ювентуса
МЮ и Тоттенхэм могут побороться за защитника Лидса МЮ и Тоттенхэм могут побороться за защитника Лидса
Манчестер Юнайтед принял решение относительно трансфера Кейна Манчестер Юнайтед принял решение относительно трансфера Кейна
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024
Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика20:00
Ткачук одержала очередную победу для Украины в легкой атлетике на ЕИ-2023
Европа20:00
Чемпионат Европы (U-21): Украина стартует на турнире матчем с Хорватией
Украина19:50
Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21
Европа19:44
Кащук - автор первого гола на чемпионате Европы U-21
Лига Чемпионов19:28
"Панатинаикос, наверное, будет фаворитом": Тренер Днепра-1 оценил соперника в квалификации Лиги чемпионов
Европа19:23
Кроль заняла первое место в забеге на 800 м на Европейских Играх, показав лучший результат сезона
Олимпийские виды19:05
Кохан с лучшим результатом сезона выиграл соревнования по метанию молота на Евроиграх-2023
Легкая атлетика19:00
Легкая атлетика: Кохан и Кроль выиграли в своих дисциплинах
Футбол18:59
"Деньги не важны": Звезда Тоттенхэма высказалась о переходе в Саудовскую Аравию
Европа18:28
Агент Трубина: Анатолий хочет продолжить карьеру в одном из топ пяти чемпионатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK