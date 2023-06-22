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Заре засчитали техническое поражение в матче с Минаем

Луганчане поплатились за свою курьезную ошибку.
Вчера, 23:53
Дмитрий Мишнев / ФК Заря
Дмитрий Мишнев / ФК Заря

КДК УАФ определился с наказанием для луганской Зари по итогам поединка против Миная в 30 туре УПЛ.

В той встрече на поле во втором тайме вышел украинец Дмитрий Мишнев, которого не оказалось в заявке луганчан на игру.

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КДК УАФ приняло решение дать Заре техническую ошибку за эту курьезнуо ошибку.

Стоит отметить, что для коллектива Патрика ван Леувена турнирная ситуация не изменится. Клуб как занимал, так и продолжит занимать третье место в итоговой таблице УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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