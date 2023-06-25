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В Реале определились с новым лидером атаки

Винисиус станет "вожаком" в нападении мадридцев.
Сегодня, 14:51
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В Реале определились с новым лидером атаки. Об этом сообщает издание Marca.

"Сливочные" видят в вингере Винисиусе Жуниоре главную звезду команды, а также игрока, вокруг которого можно будет строить игру.

Мадридцы доверяют бразильцу и не сомневаются, что он успешно справиться со своей новой задачей. Более того, в клубе отметили медийную привлекательность Винисиуса.

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Отметим, ситуация может измениться лишь в случае прихода этим летом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который уже долгое время интересен Реалу.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего бразильца 10 голов и 9 ассистов в 33 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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