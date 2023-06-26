Топ-клубы Европы выстроились в очередь за игроком сборной Нидерландов

Джереми Фримпонг может пойти на повышение.

Защитник леверкузенского Байера и сборной Нидерландов Джереми Фримпонг, вероятно, сменит летом клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах Фримпонга заинтересованы мюнхенская Бавария, каталонская Барселона и Манчестер Юнайтед.

Все три клуба в апреле этого года встречались с агентом футболиста, чтобы обсудить детали возможного перехода. Что касается леверкузенцев, то они готовы отпустить Джереми за 30-35 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний Фримпонг провел 34 матча в Бундеслиге, забив 8 голов и отдав 11 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал согласовал условия контракта с центрбэком сборной Нидерландов.