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Защитник Динамо может пополнить стан новичка Серии А

Столичный клуб намерен избавиться от Томаша Кендзеры.
Вчера, 22:49
Томаш Кендзера / Getty Images
Томаш Кендзера / Getty Images

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает издание Футбол 24, столичный клуб намерен избавиться от поляка. Причиной этому является слишком большая зарлпата игрока, которая составляет 850 тысяч евро.

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Представители футболиста пытаются трудоустроить его в Фрозиноне, который вышел в итальянскую Серию А, Динамо ищет варианты на Кипре и в Турции.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Кендзера провел в ПАОКе. На его счету один гол в 10 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Серия А Томаш Кендзера

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