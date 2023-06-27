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Тоттенхэм намерен усилиться лидером Лестера

Мэддисон может продолжить карьеру в стане "шпор".
Сегодня, 09:56
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Тоттенхэм намерен этим летом усилиться хавбеком Лестера Джеймсом Мэддисоном. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Лондонцы хотят приобрести игрока сборной Англии за 40 млн фунтов плюс бонусы. В свою очередь "лисы" не хотят расставаться с футболистом менее чем за 60 млн.

Действующий контракт Мэддисона с Лестером истекает летом 2024 года. Полузащитник хочет покинуть клуб.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего англичанина 10 голов и 9 ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм близок к покупке защитника Барселоны.

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