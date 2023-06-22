Тоттенхэм близок к покупке защитника Барселоны

Защитник Тоттенхэма Клеман Лангле, права на которого принадлежат Барселоне, может остаться в Лондоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

"Шпоры" ведут переговоры о приобретении французского центрбека. Сторонам уже удалось добиться прогресса, но для завершения переговоров необходимо совершить еже пару встреч.

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Тоттенхэм изначально хотел продлить аренду 28-летнего француза на год, но Барселона хочет как можно скорее избавиться от игрока.

Отметим, лондонцы предложат за Лангле 5 млн евро и "сине-гранатовые" согласятся продать его. Француз подпишет контракт на пять лет.

В минувшем сезоне на счету защитника два ассиста в 26 матчах АПЛ.