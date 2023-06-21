Сын легендарного форварда Барселоны станет одноклубником Забарного

Джастин Клюйверт сможет похвастаться, что в свои 24 года он успел поиграть во всех ТОП-5 чемпионатах Европы.

Джастин Клюйверт готовится вновь сменить клубную прописку.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, Рома приняла предложение Борнмута о трансфере 24-летнего вингера.

За нидерландца "вишни" заплатят 11 миллионов евро + бонусы. Контракт с игроком будет рассчитан до лета 2027 года, а его зарплата составит 4,3 миллиона в год.

#Kluivert al #Bournemouth: alla #Roma 11 milioni più bonus. Contratto di 4 anni da 4,3 milioni a stagione. Tra oggi e domani fumata bianca — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 21, 2023

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Предыдущий сезон Джастин Клюйверт провел в Валенсии на правах аренды, сыграв 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 2 результативными передачами.

Стоит отметить, что за свою недолгую карьеру сын легендарного Патрика Клюйверта, помимо Ромы и Валенсии, успел поиграть в таких командах, как Аякс, РБ Лейпциг и Ницца.