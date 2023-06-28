В Динамо требовали только побеждать: экс-игрок сборной рассказал о проблемах детского футбола в Украине

Андрей Богданов считает, что в таком возрасте рано делать ставку на результат.

Полузащитник Колоса из Ковалевки и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Андрей Богданов высказался о проблемах детско-юношеского футбола в нашей стране.

По словам Богданова, на детей слишком давят тем, что необходимо давать результат и выигрывать трофеи даже на таком уровне, а тому, чтобы поставить игру не уделяют внимание.

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"Потому что надо подход, система должна быть. Тренеры должны думать не о том, как на детях заработать, потому что много частных школ сейчас, и вопрос в том, как там тренируют детей.

Я в эту тему сильно не углубляюсь, но самое главное - это базово поставить детям технику - как в Испании, Голландии. А когда бывают футболисты молодые с прекрасными данными, но они могут не уметь мяч остановить - то как это?

В первую очередь надо технику ставить, а не сразу: "Выиграйте тот матч, выиграйте тот матч, выиграйте мне кубок".

Как вот в моей школе динамовской, когда я был там в группе 1990 года рождения: "Надо выиграть каждый турнир! Каждый!" А как ребята должны играть - это неважно, главное - выиграть, кубок поднять. Неужели это основная задача в детско-юношеском футболе?",- заявил хавбек в интервью SportArena.

Также украинец отметил, что, когда он занимался в академии Динамо, то многих парней забраковали из-за того, что они были недостаточно физически развиты.