iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Динамо требовали только побеждать: экс-игрок сборной рассказал о проблемах детского футбола в Украине

Андрей Богданов считает, что в таком возрасте рано делать ставку на результат.
Сегодня, 13:57
Андрей Богданов / ФК Колос Ковалівка
Андрей Богданов / ФК Колос Ковалівка

Полузащитник Колоса из Ковалевки и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Андрей Богданов высказался о проблемах детско-юношеского футбола в нашей стране.

По словам Богданова, на детей слишком давят тем, что необходимо давать результат и выигрывать трофеи даже на таком уровне, а тому, чтобы поставить игру не уделяют внимание.

Читай также: Чемпионат Европы (U-21): Грузия вышла с первого места, Украина и Испания разошлись миром

"Потому что надо подход, система должна быть. Тренеры должны думать не о том, как на детях заработать, потому что много частных школ сейчас, и вопрос в том, как там тренируют детей.

Я в эту тему сильно не углубляюсь, но самое главное - это базово поставить детям технику - как в Испании, Голландии. А когда бывают футболисты молодые с прекрасными данными, но они могут не уметь мяч остановить - то как это?

В первую очередь надо технику ставить, а не сразу: "Выиграйте тот матч, выиграйте тот матч, выиграйте мне кубок".

Как вот в моей школе динамовской, когда я был там в группе 1990 года рождения: "Надо выиграть каждый турнир! Каждый!" А как ребята должны играть - это неважно, главное - выиграть, кубок поднять. Неужели это основная задача в детско-юношеском футболе?",- заявил хавбек в интервью SportArena.

Также украинец отметил, что, когда он занимался в академии Динамо, то многих парней забраковали из-за того, что они были недостаточно физически развиты.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Богданов Колос Ковалевка

Статьи по теме

Гол Сарапия в добавленное время принес Днепру-1 победу над Колосом Гол Сарапия в добавленное время принес Днепру-1 победу над Колосом
Александрия без особых сложностей обыграла Колос Александрия без особых сложностей обыграла Колос
Наставник Колоса - о поражении Шахтеру: Делали все, что могли, но класс соперника выше Наставник Колоса - о поражении Шахтеру: Делали все, что могли, но класс соперника выше
Вишняк - о поражении от Зари: Нам не хватило ресурса, чтобы поддавить за счет силовой борьбы Вишняк - о поражении от Зари: Нам не хватило ресурса, чтобы поддавить за счет силовой борьбы
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа16:21
"Очень расстроены ничьей": Вьюнник оценил результат матча с Испанией на Евро-2023 U-21
Футбол15:58
Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны
Бокс15:42
Тренер Уайлдера сделал дерзкий прогноз на бой с Руисом
Европа15:23
Новая цель: Ливерпуль намерен подписать лидера РБ Лейпциг
Олимпийские виды15:22
Женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх
Олимпийские виды15:10
Бокс на Европейских играх: Охрей уступила в 1/4 финала, Хижняк поборется за выход в полуфинал
Европа15:05
Вместо Райса: Ман Сити вступил в гонку за испанского таланта
Олимпийские виды14:57
Фехтование на Европейских играх: женская и мужская сборные вышли в матчи за пятое место
Олимпийские виды14:40
Пулевая стрельба на Европейских играх: женская команда выступает в финале
Европа14:25
"Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK