iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси

В ближайшее время решится судьба игрока.
Вчера, 22:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Спортивный директор Интер Майами Крис Хендерсон высказался о ситуации с регистрацией контракта Лионеля Месси в МЛС.

"С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. На завершение этой работы потребуется время.

Читай также: Интер Майами назначил знакомого тренера Месси

Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу", – заявил Хендерсон в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что аргентинец дебютирует за новую команду 21 июля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Интер Майами назначил знакомого тренера Месси Интер Майами назначил знакомого тренера Месси
Неудачная поездка: Парень пролетел 1200 миль ради Месси Неудачная поездка: Парень пролетел 1200 миль ради Месси
Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду
Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду
Европа00:10
Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе
Вчера, 23:48
Европа23:48
Неловкая ситуация: Новичок Тоттенхэма удалил гневные посты из соцсетей в адрес "шпор"
Европа23:23
Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса
Олимпийские виды22:53
Пляжный футбол на Европейских играх: женская сборная Украины сыграет против португалок
Европа22:40
Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси
Европа22:19
Астон Вилла нацелилась на подписание игрока Барселоны
ММА21:52
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:38
Зидан рассказал, с каким футболистом он хотел бы поработать
Легкая атлетика21:17
Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK