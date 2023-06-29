Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси
В ближайшее время решится судьба игрока.
Спортивный директор Интер Майами Крис Хендерсон высказался о ситуации с регистрацией контракта Лионеля Месси в МЛС.
"С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. На завершение этой работы потребуется время.
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Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу", – заявил Хендерсон в интервью The Athletic.
Ранее сообщалось, что аргентинец дебютирует за новую команду 21 июля.