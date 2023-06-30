Легенда Ливерпуля уехал тренировать клуб второго дивизиона Саудовской Аравии

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Робби Фаулер официально назначен главным тренером клуба второго саудовского дивизиона Аль-Кадисия.

Детали сделки не разглашаются.

روبي فاولر.. أحد أشهر لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي.. مدربًا

للقادسية ❤️💛 pic.twitter.com/OhKxX0B2uL — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 29, 2023

В прошлом сезоне Аль-Кадсия заняла во втором дивизионе только 11 место из 18 команд, всего на четыре очка опередив зону вылета.

Сам Фаулер в качестве тренера успел поработать не просто в разных командах, но и в разных частях света. Он был наставником индийского Ист Бенгала и австралийского Брисбен Роар, а начинал свою тренерскую карьеру в Таиланде в клубе Муангтонг Юнайтед.

Напомним, что ранее другая легенда Ливерпуля - Стивен Джеррард - также отреагировал на предложение из Саудовской Аравии.