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Футбол

Легенда Ливерпуля уехал тренировать клуб второго дивизиона Саудовской Аравии

Робби Фаулер станет тренером клуба Аль-Кадсия.
Сегодня, 10:40
Робби Фаулер / Getty Images
Робби Фаулер / Getty Images

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Робби Фаулер официально назначен главным тренером клуба второго саудовского дивизиона Аль-Кадисия.

Детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Аль-Кадсия заняла во втором дивизионе только 11 место из 18 команд, всего на четыре очка опередив зону вылета.

Сам Фаулер в качестве тренера успел поработать не просто в разных командах, но и в разных частях света. Он был наставником индийского Ист Бенгала и австралийского Брисбен Роар, а начинал свою тренерскую карьеру в Таиланде в клубе Муангтонг Юнайтед.

Напомним, что ранее другая легенда Ливерпуля - Стивен Джеррард - также отреагировал на предложение из Саудовской Аравии.


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