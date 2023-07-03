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Ман Сити пытается подписать экс-одноклубника Цыганкова

Атлетико не очень хочет отпускать Рикельме в Англию.
Сегодня, 17:56
Родриго Рикельме / Getty Images
Родриго Рикельме / Getty Images

Манчестер Сити намерен подписать вингера Атлетико Родриго Рикельме, пишет Relevo.

21-летний испанец принадлежит мадридскому Атлетико, а прошлый сезон провел в Жироне вместе с Виктором Цыганковым.

"Горожане" также подали первое предложение в размере 20 млн евро, которое было отклонено.

Мадридский клуб хочет получить за своего игрока не менее 30 млн евро при том, что в его контракте прописаны отступные в размере 60 млн.

В прошлом сезоне Рикельме провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал 4 ассиста.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси не намерен переходить во французский чемпионат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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