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Эвертон Миколенко готов выкупить форварда аутсайдера Ла Лиги

Эль-Билаль Туре может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Сегодня, 11:19
Эль-Билаль Туре / Getty Images
Эль-Билаль Туре / Getty Images

Сумев спастись от вылета в последнем туре испанской Ла Лиги сезона-2022/23, Альмерия, с высокой долей вероятности, начнет новую кампанию без своего лучшего бомбардира.

По информации итальянского журналиста Альфердо Педуллы, Эвертон собирается сделать предложение по Эль-Билалю Туре.

Сообщается, что "ириски" готовы активировать пункт о выкупе контракта футболиста за 40 миллионов евро, что сделает его самой дорогой продажей в истории клуба.

Он может побить рекорд Дарвина Нуньеса, который в 2020 году перешел в Бенфику за 25 миллионов евро.

К тому же, команда Виталия Миколенко предлагает самому игроку 5-летний контракт на 4,3 миллиона, что на один миллион больше, чем он получает в Альмерие.

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На Туре также претендуют Вулверхэмптон, Ноттингем Форест, Фулхэм и ряд итальянских клубов.

В прошедшем сезоне Эль-Билаль Туре сыграл 25 матчей, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Ла Лига Виталий Миколенко альмерия

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