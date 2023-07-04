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Футбол

Милан готов отдать своего игрока, чтобы снизить цену за игрока сборной Италии

Гендиректор "россонери" встретится со своим коллегой из Сассуоло для обсуждения потенциального трансфера.
Сегодня, 09:59
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Милан всерьез настроен на то, чтобы приобрести полузащитника Сассуоло и сборной Италии Давиде Фраттези.

 Как сообщает Milan Zone со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, генеральный директор миланского клуба Джорджо Фурлани проведет встречу с директором "нероверди" Джованни Карневали для обсуждения трансфера 23-летнего футболиста.

"Россонери" очень заинтересованы в игроке, но не планируют участвовать в его аукционе и делать "сумасшедшее" предложение. Сассуоло в свою очередь хочет получить за Фраттези 35-40 миллионов евро.

При этом "черно-зеленые" готовы к альтернативным вариантам сделки, что устраивает Милан - клуб готов предложить в качестве части сделки форварда Лоренцо Коломбо, который очень ценится Сассуоло.

В прошедшем сезоне Давиде Фраттези принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами. 4 июня 2022 года игрок дебютировал в составе сборной Италии, за которую провел пять матчей.

Ранее стало известно, что Милан стал максимально близок к приобретению вингера Вильярреала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан сассуоло Серия А

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