Милан готов отдать своего игрока, чтобы снизить цену за игрока сборной Италии

Гендиректор "россонери" встретится со своим коллегой из Сассуоло для обсуждения потенциального трансфера.

Милан всерьез настроен на то, чтобы приобрести полузащитника Сассуоло и сборной Италии Давиде Фраттези.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, генеральный директор миланского клуба Джорджо Фурлани проведет встречу с директором "нероверди" Джованни Карневали для обсуждения трансфера 23-летнего футболиста.

"Россонери" очень заинтересованы в игроке, но не планируют участвовать в его аукционе и делать "сумасшедшее" предложение. Сассуоло в свою очередь хочет получить за Фраттези 35-40 миллионов евро.

При этом "черно-зеленые" готовы к альтернативным вариантам сделки, что устраивает Милан - клуб готов предложить в качестве части сделки форварда Лоренцо Коломбо, который очень ценится Сассуоло.

В прошедшем сезоне Давиде Фраттези принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами. 4 июня 2022 года игрок дебютировал в составе сборной Италии, за которую провел пять матчей.

Ранее стало известно, что Милан стал максимально близок к приобретению вингера Вильярреала.