Милан находится в шаге от подписания хавбека Вильярреала
Чуквуэзе продолжит карьеру в Италии.
Вингер Вильярреала Сэмюэл Чуквуэзе близок к переходу в Милан. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Нигерийский футболист изъявил желание стать футболистом "россонери". Трансфер обойдется клубу из Италии в 20-25 млн евро, стороны все еще обсуждают момент.
Сам 24-летний игрок будет получать по контракту 3 млн евро в год плюс бонусы. Соглашение рассчитано на четыре года.
В минувшем сезоне на счету Чуквуэзе шесть голов и четыре ассиста в 37 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Милан представил первого летнего новичка.