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Футбол

Милан находится в шаге от подписания хавбека Вильярреала

Чуквуэзе продолжит карьеру в Италии.
Сегодня, 18:18
Сэмюэл Чуквуэзе / Getty Images
Сэмюэл Чуквуэзе / Getty Images

Вингер Вильярреала Сэмюэл Чуквуэзе близок к переходу в Милан. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Нигерийский футболист изъявил желание стать футболистом "россонери". Трансфер обойдется клубу из Италии в 20-25 млн евро, стороны все еще обсуждают момент.

Сам 24-летний игрок будет получать по контракту 3 млн евро в год плюс бонусы. Соглашение рассчитано  на четыре года.

В минувшем сезоне на счету Чуквуэзе шесть голов и четыре ассиста в 37 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Милан представил первого летнего новичка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан вильярреал Сэмюэл Чуквуэзе

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