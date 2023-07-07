Защитник сборной Нидерландов станет одноклубником Цыганкова

Испанская Жирона усилит линию защиты опытным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, каталонцы подпишут Дэйли Блинда на правах свободного агента.

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Сегодня, 7 июля, нидерландец пройдет медобследование для своего клуба, а затем состоиться официальное объявление.

Отметим, что последним клубом 33-летнего защитника была Бавария. За мюнхенцев игрок провел всего пять матчей.