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Защитник сборной Нидерландов станет одноклубником Цыганкова

Дэйли Блинд переберется в Жирону.
Сегодня, 10:16
Дэйли Блинд / Getty Images
Дэйли Блинд / Getty Images

Испанская Жирона усилит линию защиты опытным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, каталонцы подпишут Дэйли Блинда на правах свободного агента.

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Сегодня, 7 июля, нидерландец пройдет медобследование для своего клуба, а затем состоиться официальное объявление.

Отметим, что последним клубом 33-летнего защитника была Бавария. За мюнхенцев игрок провел всего пять матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэйли Блинд Жирона

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