Защитник сборной Нидерландов станет одноклубником Цыганкова
Дэйли Блинд переберется в Жирону.
Испанская Жирона усилит линию защиты опытным футболистом.
Как сообщает Фабрицио Романо, каталонцы подпишут Дэйли Блинда на правах свободного агента.
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Сегодня, 7 июля, нидерландец пройдет медобследование для своего клуба, а затем состоиться официальное объявление.
Отметим, что последним клубом 33-летнего защитника была Бавария. За мюнхенцев игрок провел всего пять матчей.