Манчестер Юнайтед объявил о расставании с Де Хеа

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил, что Давид Де Хеа покидает клуб.

Стороны так и не сумели прийти к согласию по новому контракту, а потому 32-летний испанец будет искать новую команду.

Forever a United legend.



Thank you for everything, @D_DeGea ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2023

Давид Де Хеа перебрался на Олд Траффорд летом 2011 года, перейдя из мадридского Атлетико за 25 миллионов евро. С того момента он принял участие в 545 матчах за МЮ (рекорд клуба среди вратарей), в которых пропустил 590 голов, а также 190 раз сыграл на "ноль" (тоже рекорд).

"Я хотел бы отправить это прощальное послание всем болельщикам Манчестер Юнайтед. Хочу выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последних 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб".

Источник: Getty Images

"Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы представлять команду, чтобы представлять этот институт, крупнейший клуб в мире — это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов".

"Это был незабываемый и успешный период с тех пор, как я приехал сюда. Я не думал, что, покинув Мадрид маленьким мальчиком, мы добьемся того, что сделали вместе".

Источник: Getty Images

"Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда меня не покинет. Мы прошли через все".

За 12 лет в составе манкунианцев Де Хеа один раз становился чемпионом Англии (2012/13), по разу выигрывал кубок Англии (2015/16) и Лигу Европы (2016/17), дважды становился обладателем кубка лиги (2016/17, 2022/23) и трижды - Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016).

Давид пять раз попадал в символическую сборную АПЛ, один раз - Лиги Европы (2015/16) четыре раза признавался болельщиками МЮ лучшим игроком года, дважды выигрывал "Золотую перчатку" АПЛ (2017/18, 2022/23), а также признавался игроком месяца в АПЛ (январь 2022 года).