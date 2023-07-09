Саудовский клуб ведет переговоры с игроком Ман Сити

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез все ближе к уходу из клуба.

Как сообщает издание Bayt Al Ahli, саудовский Аль-Ахли продвинулся в переговорах с алжирцем о переходе в команду. Ранее сообщалось, что Марезу предложили невероятный контракт.

При этом, известно, что "горожане" не хотят отпускать футболиста и в данный момент не определились с ценой, которая бы их устроила. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро, а его соглашение истекает через два года.

В минувшем сезоне Рияд провел 30 матчей в АПЛ, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.