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Шевченко может возглавить европейскую сборную

Украинский специалист числится в списке кандидатов на пост наставника Боснии и Герцеговины.
Сегодня, 19:48
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Андрей Шевченко может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает BH Live, ссылаясь на Лоренцо Лепоре, украинец попал в список претендентов на пост наставника Боснии и Герцеговины.

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В данный момент специалист ведет переговоры с местной федерацией футбола о деталях контракта.

Ранее Шевченко успел потренировать сборную Украины в период с 2016 по 2021 и Дженоа с 2021 по 2022. После увольнения из стана генуэзцев он остается без работы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Босния и Герцеговина Андрей Шевченко

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