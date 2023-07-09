Шевченко может возглавить европейскую сборную

Украинский специалист числится в списке кандидатов на пост наставника Боснии и Герцеговины.

Андрей Шевченко может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает BH Live, ссылаясь на Лоренцо Лепоре, украинец попал в список претендентов на пост наставника Боснии и Герцеговины.

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В данный момент специалист ведет переговоры с местной федерацией футбола о деталях контракта.

Ранее Шевченко успел потренировать сборную Украины в период с 2016 по 2021 и Дженоа с 2021 по 2022. После увольнения из стана генуэзцев он остается без работы.