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Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа

Кристиан теперь будет защищать цвета "шерншней".
Сегодня, 19:55
Кристиан Шевченко / kristianms7
Кристиан Шевченко / kristianms7

Кристиан Шевченко подписал контракт с английским Уотфордом.

Об этом сын легенды украинского футбола сообщил в собственном Инстаграме, выставив фотографию с моментом подписания сделки.

Ранее, напомним, Кристиан прошел академию Челси, а после играл в академии другого лондонского клуба Тоттенхэма.

Теперь же парень будет играть за "шершней", которые выступают во втором по силе английском дивизионе Чемпионшипе.

Ранее, напомним, Ливерпуль объявил о подписании Доминика Собослаи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уотфорд

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