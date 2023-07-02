Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа

Кристиан теперь будет защищать цвета "шерншней".

Кристиан Шевченко подписал контракт с английским Уотфордом.

Об этом сын легенды украинского футбола сообщил в собственном Инстаграме, выставив фотографию с моментом подписания сделки.

Ранее, напомним, Кристиан прошел академию Челси, а после играл в академии другого лондонского клуба Тоттенхэма.

Теперь же парень будет играть за "шершней", которые выступают во втором по силе английском дивизионе Чемпионшипе.

Ранее, напомним, Ливерпуль объявил о подписании Доминика Собослаи.