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Футбол

Греческий клуб объявил о продлении аренды защитника Динамо

Последний год по контракту с "бело-синими" Томаш Кендзера проведет не в киевской команде.
Вчера, 23:32
Томаш Кендзера / twitter.com/paok_fc
Томаш Кендзера / twitter.com/paok_fc

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера следующий сезон проведет в греческом ПАОКе, за который выступал во второй части прошлой кампании.

Оба клуба на своих официальных сайтах объявили о продлении аренды 29-летнего футболиста. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: paokfc.gr

В греческой команде польский защитник будет выступать под 16-м номером.

Примечательно, что у игрока остался именно год по контракту с "бело-синими", срок действия которого истекает летом 2024 года.

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Напомним, что Кендзера присоединился к Динамо летом 2017 года, перейдя из польского Леха. За киевскую команду защитник провел во всех турнирах 199 матчей и забил семь голов.

В марте прошлого года Кендзера на правах аренды выступал за Лех, а летом вернулся в Динамо. Вторую половину прошлого сезона поляк провел в аренде в ПАОКе, сыграв десять матчей и забив один гол.

Ранее Динамо объявило о продлении контракта с Александром Караваевым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паок трансферы Динамо Киев Томаш Кендзера

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