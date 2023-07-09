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Кого уничтожило Динамо? Почему Вольфсбергер ничего не знает о матче с киевлянами

Интересная ситуация возникла с участием гранда-украинского футбола.
Сегодня, 13:32
Динамо - Вольфсбергер / fcdynamo.kiev.ua
Динамо - Вольфсбергер / fcdynamo.kiev.ua

В преддверии Динамо Киев в рамках подготовки к новому сезону встретился с австрийским Вольфсбергером. Этот клуб в последние годы является одним из лучших у себя в стране, но киевлянам они проиграли без шансов со счетом 0:8.

Но интересная ситуация – ни официальный сайт австрийцев, ни их социальные сети, ничего не знающие о матче против киевлян.

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Зато результат состоявшегося также вчера, несколькими часами ранее, поединка против Жилины осветили в полном объеме - новости, фото, другая информация.

А дело вот в чем.

Официальный сайт Динамо накануне матча писал "Соперником подопечных Мирчи Луческу станет австрийский Вольфсбергер", а в отчете о поединке говорится: "На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу стала австрийская команда Вольфсбергер".

Тем не менее, играли киевляне не против основного состава клуба, а против команды Вольфсбергер II, о чем свидетельствует состав, опубликованный сайтом киевлян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Вольфсбергер

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