Вашему вниманию обзор контрольного поединка между украинской и австрийской командами.

В субботу, 8 июля, киевское Динамо провело второй товарищеский матч на тренировочном сборе, встретившись с австрийским Вольфсбергером.

Подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с соперником по спаррингу, нанеся ему сокрушительное поражение со счетом 0:8.

У динамовцев дублями отличились Владислав Кабаев и Бенито, а еще по одному голу на свой счет записали Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.

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Ярмоленко, к слову, забил свой первый мяч после возвращения в киевский клуб, а также сделал две результативные передачи в этом матче.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Вольфсбергер:

Динамо - Вольфсбергер 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 59, Шепелев, 46, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Динамо: Моргун (Игнатенко, 65), Дубинчак (Караваев, 46), Малыш (Тимчик, 70), Боль (Биловар, 46), Дячук (Попов, 46), Яцык (Буяльский, 70), Царенко (Андриевский, 46), Кабаев (Ярмоленко, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Леднев (Волошин, 46), Рамадани (Бенито, 46).