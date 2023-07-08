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С голом и ассистами Ярмоленко: Динамо уничтожило австрийского соперника в спарринге

Киевская команда отправила в ворота оппонента восемь безответных мячей.
Вчера, 21:32
Динамо разнесло Вольфсбергер / ФК Динамо Киев
Динамо разнесло Вольфсбергер / ФК Динамо Киев

В субботу, 8 июля, киевское Динамо на тренировочном сборе в Австрии сыграло товарищеский матч с местным Вольфсбергером.

Украинская команда одержала сверхуверенную победу над соперником, уничтожив оппонента со счетом 8:0.

В составе "бело-синих" голами отличились Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, а Владислав Кабаев и Бенито записали на свой счет по дублю.

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Стоит отметить, что для Ярмоленко этот забитый мяч стал первым после возвращения в Динамо этим летом. К тому же после результативного удара вингер также отметился двумя голевыми передачами, ассистировав Буяльскому и Бенито.

Динамо - Вольфсбергер 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 59, Шепелев, 46, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Динамо: Моргун (Игнатенко, 65), Дубинчак (Караваев, 46), Малыш (Тимчик, 70), Боль (Биловар, 46), Дячук (Попов, 46), Яцык (Буяльский, 70), Царенко (Андриевский, 46), Кабаев (Ярмоленко, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Леднев (Волошин, 46), Рамадани (Бенито, 46)

Напомним, что в первом товарищеском матче на тренировочном сборе киевское Динамо разгромило одноклубников из Бухареста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко Вольфсбергер

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