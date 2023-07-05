Динамо разгромило одноклубников из Бухареста в первом летнем спарринге

В среду, 5 июля, киевское Динамо провело первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где команда готовится к новому сезону.

Подопечные Мирчи Луческу встречались с бухарестским Динамо. Поединок прошел за "закрытыми дверями", а киевляне одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Читай также: Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо

В первом тайме в составе "бело-синих" отличились Назар Волошин и Антон Царенко, на что румынская команда ответила точным ударом Ахмеда Бани. Во второй половине встречи украинский коллектив еще дважды поразил ворота соперника - голы на свой счет записали Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев.

Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1

Голы: Волошин 10, Царенко, 18, Дубинчак 67, Кабаев 73 - Бани, 40

Динамо Киев: Моргун (Игнатенко, 70) - Караваев (Диалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Биловар, 46), Дубинчак - Андриевский (Малыш, 23), Царенко, Волошин (Шепелев, 46), Леднев (Яцик, 46), Шапаренко (Бенито, 46) - Горбач (Кабаев, 46).

Свой следующий спарринг Динамо проведет 8 июля против австрийского Вольфсбергера.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей киевского Динамо.