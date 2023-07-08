Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо

Вингер разобрался с голкипером и поразил ворота австрийского соперника.

В субботу, 8 июля, киевское Динамо провело второй товарищеский матч на тренировочном сборе.

Подопечные Мирчи Луческу разнесли австрийскую команду Вольфсбергер, одержав разгромную победу со счетом 8:0.

Шестой гол в поединке на 87-й минуте на свой счет записал Андрей Ярмоленко. Вингер в штрафной переиграл голкипера и поразил уже практически пустые ворота - защитникам не удалось заблокировать удар украинца.

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Для Ярмоленко этот гол стал первым после его возвращения в киевский клуб.

Напомним, что Ярмоленко вернулся в Динамо в статусе свободного агента, подписав с киевским клубом контракт на два года.