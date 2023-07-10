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Динамо объявило о продлении контракта с Караваевым

31-летний футболист заключил новый договор с киевским клубом.
Сегодня, 18:54
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Динамо продлило контракт с универсальным игроком Александром Караваевым.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новый договор 31-летнего футболиста с киевским клубом рассчитан на два года - до свершения сезона-2024/25.

Источник: ФК Динамо Киев

Караваев присоединился к Динамо летом 2019 года и провел в составе киевлян уже четыре полноценных сезона. За это время игрок принял участие в 130 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.

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Вместе с "бело-синими" Караваев стал чемпионом Украины, дважды завоевал Кубок Украины и дважды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Динамо и сборной Украины стал советником Игоря Суркиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Караваев

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