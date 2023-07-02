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Экс-форвард Динамо и сборной Украины стал советником Игоря Суркиса

Артем Кравец хочет послужить на благо родной команды.
Вчера, 22:08
Артем Кравец / ФК Динамо Киев
Артем Кравец / ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец стал советником президента столичного клуба Игоря Суркиса.

Об этом 34-летний украинец объявил в своих социальных сетях. Он сообщил, что будет советником Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

"Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента Динамо Киев по вопросам развития детско-юношеского футбола. Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды", - написал Артем.

"Благодарю ВСУ и всех, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать! Слава Украине".

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Напомним, что в январе этого года Артем Кравец объявил о завершении карьеры в связи с проблемами со здоровьем - его сильно беспокоят спина и колено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Артем Кравец

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