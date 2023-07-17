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Марсель Малиновского ведет переговоры о трансфере Обамеянга

Габонец близок к смене команды.
Сегодня, 15:30
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Марсель. Об этом сообщает издание The Athletic.

Стороны испытывают проблемы с осуществлением трансфера. Главная причина - высокая зарплата футболиста в стане "синих".

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Если футболист согласится на переход - Обемеянг, возможно, сможет пойти на понижение зарплаты. Игрок в ближайшее время встретится с руководством лондонцев.

В минувшем сезоне на счету 34-летнего габонца один в 15 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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