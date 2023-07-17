Марсель Малиновского ведет переговоры о трансфере Обамеянга
Габонец близок к смене команды.
Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Марсель. Об этом сообщает издание The Athletic.
Стороны испытывают проблемы с осуществлением трансфера. Главная причина - высокая зарплата футболиста в стане "синих".
Читай также: Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико
Если футболист согласится на переход - Обемеянг, возможно, сможет пойти на понижение зарплаты. Игрок в ближайшее время встретится с руководством лондонцев.
В минувшем сезоне на счету 34-летнего габонца один в 15 матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!