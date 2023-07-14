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Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико

Бразилец Ренан Лоди стал игроком французского клуба.
Вчера, 22:51
Ренан Лоди перешел в Марсель / om.fr
Ренан Лоди перешел в Марсель / om.fr

Французский Марсель, за который выступает украинец Руслан Малиновский, подписал защитника мадридского Атлетико Ренана Лоди.

Об этом провансальский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Детали сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, сумма трансфера должна составить 13 миллионов евро, а контракт 25-летнего бразильца с Марселем будет рассчитан до июня 2028 года.

В своей новой команде защитник будет выступать под 12-м номером.

Отметим, что минувший сезон Ренан Лоди провел в аренде в Ноттингем Форест. За английский клуб бразилец сыграл 32 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Марсель также объявил о подписании полузащитника Атлетико.

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