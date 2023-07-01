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Марсель Малиновского объявил о подписании полузащитника Атлетико

Джоффри Кондогбия пополнил состав французской команды.
Сегодня, 08:48
Джоффри Кондогбия / Getty Images
Джоффри Кондогбия / Getty Images

Полузащитник Атлетико Джоффри Кондогбия перешел из мадридского клуба в Марсель.

Провансальцы на своем официальном сайте объявили, что хавбек сборной Центральноафриканской Республики успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракта.

Детали сделки не разглашаются, но, как предполагалось ранее, договор 30-летнего футболиста с французским клубом будет рассчитан на четыре года. Сумма трансфера должна составить восемь миллионов евро.

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Ранее Кондогбия играл во Франции за Ланс и Монако. Также он выступал за Севилью, миланский Интер и Валенсию.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе Атлетико во всех турнирах 27 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Марсель, за который выступает украинец Руслан Малиновский, назначил нового главного тренера.

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