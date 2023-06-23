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Футбол

Малиновский получил нового главного тренера в Марселе

Провансальцы определились с заменой Игору Тудору, который ранее покинул команду.
Вчера, 21:36
Марселино / Getty Images
Марселино / Getty Images

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль стал новым главным тренером французского Марселя.

О начале сотрудничества с 57-летним испанцем провансальцы объявили на своем официальном сайте. Детали трудового договора с тренером не разглашаются.

Во главе французской команды Марселино сменил Игора Тудора, который покинул занимаемую должность после завершения сезона.

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Стоит отметить, что для Марселино эта тренерская работа станет первой за пределами Испании. Ранее он возглавлял ряд испанских клубов, включая Севилью, Вильярреал, Валенсию и Атлетик.

С Валенсией специалист становился обладателем Кубка Испании, а с Атлетиком выиграл Суперкубок страны.

Напомним, что Марсель, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, завершил чемпионат Франции на третьем месте, обеспечив себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Марсель выкупил у Аталанты Малиновского, ранее выступавшего за провансальцев на правах аренды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель марселино Лига 1 чемпионат франции

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