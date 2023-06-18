Марсель Малиновского получил отказ от приоритетного кандидата на пост тренера
Провансальцы продолжают поиски нового наставника команды.
Марсель получил отказ от главного кандидата на пост тренера команды Марсело Гальярдо.
47-летний аргентинский специалист считался приоритетным вариантом на замену Игору Тудору, но стороны не смогли договориться о сотрудничестве.
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Как сообщает журналист Николо Скира, бывший наставник Ривер Плейта отклонил предложение французского клуба, который был готов заключить с ним контракт до лета 2025 года.
Напомним, что Марсель завершил чемпионат Франции на третьем месте, обеспечив себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Марсель может возглавить бывший тренер Шахтера.