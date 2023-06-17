Марсель Малиновского может возглавить экс-тренер Шахтера

Французский Марсель определился с потенциальными альтернативами экс-тренеру Ривер Плейта Марсело Гальярдо.

Как сообщает Санти Ауна, провансальцы согласовали практически все детали с чилийцем, и даже обсудили возможные трансферы, однако специалист все еще не дал полноценного согласия.

В связи с этим президент клуба Пабло Лонгория искал запасные варианты и уже их нашел. План Б - тренер Лилля и экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, план В - бывший рулевой Атлетика Бильбао Марселино Тораль.

Напомним, ранее Лонгория оценил адаптацию Малиновского в стане Марселя.