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Марсель Малиновского может возглавить экс-тренер Шахтера

Паулу Фонсека является альтернативой для Марсело Гальярдо.
Сегодня, 14:05
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Французский Марсель определился с потенциальными альтернативами экс-тренеру Ривер Плейта Марсело Гальярдо.

Как сообщает Санти Ауна, провансальцы согласовали практически все детали с чилийцем, и даже обсудили возможные трансферы, однако специалист все еще не дал полноценного согласия.

В связи с этим президент клуба Пабло Лонгория искал запасные варианты и уже их нашел. План Б - тренер Лилля и экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, план В - бывший рулевой Атлетика Бильбао Марселино Тораль.

Напомним, ранее Лонгория оценил адаптацию Малиновского в стане Марселя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Паулу Фонсека

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