Марсель Малиновского может возглавить экс-тренер Шахтера
Паулу Фонсека является альтернативой для Марсело Гальярдо.
Французский Марсель определился с потенциальными альтернативами экс-тренеру Ривер Плейта Марсело Гальярдо.
Как сообщает Санти Ауна, провансальцы согласовали практически все детали с чилийцем, и даже обсудили возможные трансферы, однако специалист все еще не дал полноценного согласия.
В связи с этим президент клуба Пабло Лонгория искал запасные варианты и уже их нашел. План Б - тренер Лилля и экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, план В - бывший рулевой Атлетика Бильбао Марселино Тораль.
Напомним, ранее Лонгория оценил адаптацию Малиновского в стане Марселя.