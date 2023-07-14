Марсель Малиновского может подписать сенегальского форварда

Французский Марсель сконцентрировался на усилении линии атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы практически согласовали условия контракта с 23-летним Илиманом Ндиайе.

В ближайшее время коллектив Марселино вступит в переговоры с Шеффилд Юнайтед, за который выступает Ндиайе. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

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В минувшем сезоне сенегалец провел 46 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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