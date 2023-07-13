Защитник Атлетико станет одноклубником Малиновского

Французский Марсель усилит линию защиты в это трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы подпишут Ренана Лоди, не сумевшего закрепиться в Атлетико Мадрид. Сумма трансфера составит 13 млн евро.

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Бразилец поставит свою подпись под соглашением рассчитаным до лета 2028 года. Зарплата Лоди в Марселе остается неизвестной.

Отметим, что прошлый сезон Ренан провел в аренде в Ноттингем Форрест. За "лесников" футболист провел 28 матчей в АПЛ, отдав один ассист.

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