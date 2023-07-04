Малиновский поучаствовал в презентации новых форм Марселя

Чуть больше месяца осталось до старта следующего сезона французской Лиги 1.

Пока еще есть время Марсель, завершивший предыдущую кампанию на третьем месте, провел презентацию новых комплектов форм, в которой принял участие Руслан Малиновский.

Украинский хавбек примерил на себе синюю выездную форму. Также южане будут играть в белой (домашняя) и черной (третья) формах.

"Вдохновленные стихиями и людьми, сформировавшими историю города, новые футболки Марселя уходят своими корнями в историю города", - говорится в социальных сетях клуба.

Источник: ФК Марсель

Источник: ФК Марсель

Источник: ФК Марсель

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми новыми формами европейских топ-клубов.