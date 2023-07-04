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Футбол

Малиновский поучаствовал в презентации новых форм Марселя

Провансальцы готовятся к новому сезону, представив комплекты формы.
Сегодня, 10:52
Руслан Малиновский в новой форме Марселя / ФК Марсель
Руслан Малиновский в новой форме Марселя / ФК Марсель

Чуть больше месяца осталось до старта следующего сезона французской Лиги 1.

Пока еще есть время Марсель, завершивший предыдущую кампанию на третьем месте, провел презентацию новых комплектов форм, в которой принял участие Руслан Малиновский.

Украинский хавбек примерил на себе синюю выездную форму. Также южане будут играть в белой (домашняя) и черной (третья) формах.

"Вдохновленные стихиями и людьми, сформировавшими историю города, новые футболки Марселя уходят своими корнями в историю города", - говорится в социальных сетях клуба.

Источник: ФК Марсель

Источник: ФК Марсель

Источник: ФК Марсель

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми новыми формами европейских топ-клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Лига 1 Руслан Малиновский

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