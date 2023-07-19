Вингер Манчестер Сити вскоре переедет в Саудовскую Аравию

Еще один возрастной игрок решил сменить Европу на Азию.

В ближайшее время Манчестер Сити лишится очередного игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" близки к заключению соглашения с Аль-Ахли по трансферу Рияда Мареза.

За переход 32-летнего вингера саудовский клуб заплатит англичанам 35 миллионов евро. С самим футболистом уже согласованы все условия трехлетнего контракта.

Стоит отметить, что этим летом Аль-Ахли уже подписал экс-форварда Ливерпуля Роберто Фирмино, а также приобрел у Челси вратаря Эдуара Менди.

В прошлом сезоне Рияд Марез появился на поле 47 раз во всех турнирах, отметившись 15 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Сити уже определился с кандидатурой игрока, который должен будет заменить алжирца на Этихаде.

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