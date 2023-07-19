Ман Сити определился с потенциальной заменой Марезу

Манчестер Сити определился с потеницальной заменой Рияду Марезу, который, вероятно, станет новой звездой чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщает издание Foot Mercato, "горожане" определили приоритетом на эту позицию бразильского футболиста Рафинью, выступающего в Барселоне.

Между спортивным директором манкунианцев Чики Бегиристайном и его коллегой из стана каталонцев Деко, который, к слову ранее был агентом исполнителя прошли переговоры.

Барселона не будет препятствовать уходу вингера в связи со своей плачевной финансовой ситуацией, однако, на данный момент остается неизвестным хочет ли сам игрок вернуться в Англию.

Отметим, что Рафинья также интересен клубу из чемпионата Саудовской Аравии.

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