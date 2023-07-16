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Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию

Каталонцы готовы расстаться с Рафиньей.
Сегодня, 16:51
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Игрок и его окружение знают об интересе Аль-Хиляля. Официального предложения каталонскому клубу и переговоров с игроком на данный момент не было.

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Каталонцы готовы расстаться с 26-летним бразильцем. Цена на игрока составляет 40 млн евро. Сам игрок пока не думал об уходе.

В минувшем сезоне на счету Рафиньи семь голов и семь ассистов в 36 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Аль-Хиляль

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