Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Каталонцы готовы расстаться с Рафиньей.
Вингер Барселоны Рафинья может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Игрок и его окружение знают об интересе Аль-Хиляля. Официального предложения каталонскому клубу и переговоров с игроком на данный момент не было.
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Каталонцы готовы расстаться с 26-летним бразильцем. Цена на игрока составляет 40 млн евро. Сам игрок пока не думал об уходе.
В минувшем сезоне на счету Рафиньи семь голов и семь ассистов в 36 матчах Ла Лиги.
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