Эвертон Миколенко и Байер посоревнуются за нигерийского форварда
Виктор Бонифаси может сменить клубную прописку.
Мерсисайдский Эвертон продолжает искать варианты усиления линии атаки.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, "ириски" интересуются нигерийцем Виктором Бонифаси. Однако форвардом интересуется и леверкузенский Байер.
Тавольери отмечает, что именно "фармацевты" сейчас являются лидером в гонке, а сам Бонифаси готов перебраться в стан немецкого клуба.
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Отметим, что сейчас Виктор выступает в стане бельгийского Унион Сен-Жиллуа, за который в минувшем сезоне провел 51 матч во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.
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