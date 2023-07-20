Эвертон Миколенко и Байер посоревнуются за нигерийского форварда

Мерсисайдский Эвертон продолжает искать варианты усиления линии атаки.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "ириски" интересуются нигерийцем Виктором Бонифаси. Однако форвардом интересуется и леверкузенский Байер.

Тавольери отмечает, что именно "фармацевты" сейчас являются лидером в гонке, а сам Бонифаси готов перебраться в стан немецкого клуба.

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Отметим, что сейчас Виктор выступает в стане бельгийского Унион Сен-Жиллуа, за который в минувшем сезоне провел 51 матч во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.

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