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Эвертон Миколенко и Байер посоревнуются за нигерийского форварда

Виктор Бонифаси может сменить клубную прописку.
Сегодня, 00:29
Виктор Бонифаси / Getty Images
Виктор Бонифаси / Getty Images

Мерсисайдский Эвертон продолжает искать варианты усиления линии атаки.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "ириски" интересуются нигерийцем Виктором Бонифаси. Однако форвардом интересуется и леверкузенский Байер.

Тавольери отмечает, что именно "фармацевты" сейчас являются лидером в гонке, а сам Бонифаси готов перебраться в стан немецкого клуба.

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Отметим, что сейчас Виктор выступает в стане бельгийского Унион Сен-Жиллуа, за который в минувшем сезоне провел 51 матч во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон байер

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